Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter, передает РИА Новости.
«Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу», — написал он.
По последним данным, в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 519 453 человека, скончались 20 071 человек. В субботу США вышли на первое место в мире по числу жертв от инфекции COVID-19, обогнав Италию.
| 2020-04-12T11:10:42+00:00 12 апреля 2020, 12:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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