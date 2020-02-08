Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине Виндмана в сливе информации

Президент США Дональд Трамп опубликовал ответ на реакцию общественности после увольнения эксперта по Украине, сотрудника Совета по национальной безопасности Александра Виндмана, обвинив его в недисциплинированности и сливе информации. Об этом глава государства написал на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

«Фейк-ньюс CNN и MSDNC продолжают говорить о «лейтенанте-полковнике»… На самом деле я не знаю его, никогда не разговаривал и не встречался с ним. Он был очень непорядочным и неправильно передавал содержание моих «идеальных» звонков»… У Виндмана были проблемы с суждением, подчинением начальству и сливом информации. Другими словами, вон отсюда!» — заявил Трамп.

Ранее в пятницу, 7 февраля, агентство Reuters со ссылкой на адвоката уволенного эксперта по Украине, который давал показания против Трампа на слушаниях по импичменту, сообщало о том, что президент США отстранил от должности Александра Виндмана и его брата-близнеца Евгения. Коллеги сотрудника СНБ отметили, что в последние недели он грозился уволиться по собственному желанию.

Еще один случай отстранения произошел чуть позже в этот же день, когда Дональд Трамп принял решение об отставке посла США в ЕС Гордона Сондленда. Издание The New York Times предполагает, что это было сделано по причине его показаний против президента на слушаниях в ходе процесса импичмента.

5 февраля верхняя палата конгресса США (сенат) оправдал президента Дональда Трампа по двум статьям обвинений на процессе по импичменту (aif.ru)