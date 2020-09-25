Трамп обвинил демократов в попытке переворота

Новая информация по делу бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна свидетельствует о предпринятой четыре года назад Демократической партией попытке устроить государственный переворот. Такое мнение выразил в пятницу на предвыборной встрече со сторонниками в Майами (штат Флорида) президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Вы видели только что появившееся по России? Мы их взяли с поличным. Это был целый сговор. Хуже, чем кто-либо когда-либо видел. И это была попытка свалить [нынешнюю администрацию США]», — заявил Трамп, комментируя свежие данные по делу Флинна и шаги, которые делались окружением предыдущего президента Барака Обамы, представляющего Демократическую партию.

«Все было наоборот. Сговор устроили они (демократы — прим. ТАСС), и их поймали. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп. Он имел в виду утверждения о якобы имевшем место сговоре между его избирательным штабом и властями России в 2016 году.

При этом глава Белого дома обратил внимание на ставших достоянием гласности документах суда, в которых сообщается, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США, причастные к делу Флинна, покупали полисы страхования профессиональной ответственности для защиты от возможных исков. При этом они открыто признавали, что поступают таким образом, поскольку не верят в обоснованность разбирательства в отношении отставного генерал-лейтенанта Флинна и тем более его преследования в судебном порядке. «Вы видели, что они покупали страховку, так как боялись, что их поймают? Агенты ФБР покупали страховку. Для себя. Потому что начинали думать: «Дело действительно плохо, нас поймают». Я имею в виду, в это даже нельзя поверить», — подчеркнул Трамп.