Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США разрушила страну за один год. Об этом он сообщил в эфире подкаста Red Zone.

«Нашу страну разрушили за один год», — сказал он.

По его словам, вывод войск из Афганистана был «хаотичным». Также в числе «неудач» президента Джо Байдена Трамп перечислил рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США.

«Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам, это сложная ситуация для нашей страны», — сказал он. (gazeta.ru)