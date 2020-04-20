Трамп о поставках аппаратов ИВЛ 6 странам, а также Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что проводил обсуждение поставок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с представителями шести стран. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер отметил, что в стратегическом запасе США имеется около 10 тыс. штук аппаратов ИВЛ.

Он добавил, что власти намерены пополнять запасы отдельных штатов, а также готовы предоставить помощь другим странам.

Трамп подчеркнул, что США готовы предоставить необходимую помощь в том числе иранской стороне, а также призвал власти Ирана договориться о преодолении двусторонних противоречий между странами.

| 2020-04-20T03:53:10+00:00 20 апреля 2020, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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