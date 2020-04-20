Трамп о поставках аппаратов ИВЛ 6 странам, а также Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что проводил обсуждение поставок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с представителями шести стран. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер отметил, что в стратегическом запасе США имеется около 10 тыс. штук аппаратов ИВЛ.

Он добавил, что власти намерены пополнять запасы отдельных штатов, а также готовы предоставить помощь другим странам.

Трамп подчеркнул, что США готовы предоставить необходимую помощь в том числе иранской стороне, а также призвал власти Ирана договориться о преодолении двусторонних противоречий между странами.