Трамп не собирается увольнять Фаучи

Белый дом заявил в понедельник, что президент Дональд Трамп не собирается отправлять в отставку главного эпидемиолога страны доктора Энтони Фаучи, хотя и сделал ретвит поста с призывом его уволить, сообщает Голос Америки.

«Эта болтовня в СМИ нелепа. Президент Трамп не увольняет доктора Фаучи, – заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. – Доктор Фаучи был и остается доверенным советником президента Трампа».

В воскресенье Трамп ретвитнул пост бывшего кандидата в Конгресс от Республиканской партии, который раскритиковал комментарии эпидемиолога из воскресного телеинтервью, сопроводив их словами «пора уволить Фаучи».

79-летний Фаучи возглавляет Институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний с 1984 года.