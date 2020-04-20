Трамп назвал следователей ФБР по российскому делу «человеческой нечистью»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал должностных лиц ФБР, участвовавших в деле о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года. Политик обвинил их в уничтожении жизней нескольких его друзей и коллег, цитирует его телеканал CNN.

Трамп назвал следователей ФБР «нечистью», ведь, по его мнению, они из-за расследования разрушили жизни его знакомых. Кроме того, вспоминая о расследовании, он отметил, что весь этот процесс напоминал попытку «свержения избранного президента».

Политик вспомнил своего бывшего советника Роджера Стоуна, которого приговорили почти к трем с половиной годам тюрьмы. Следствие считало, что Стоун давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля. Трамп же назвал это дело несправедливостью. Также он упомянул в качестве пострадавших своего экс-руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Майкла Флинна.(Газета.Ru)