Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на намерение избираться в 2024 году.

В соцсетях распространяется видео, на котором политик играет в гольф. Трамп в красной кепке Make America Great Again и белом поло со своей фамилией устанавливает мяч на газон. «Впервые на телевидении: 45-й президент США», — комментирует происходящее человек за кадром.

«45-й и 47-й», — отвечает Трамп. Видео в частности опубликовано в Instagram издания Yeshiva World.

Трамп публично уходит от ответа на вопрос о планах участия в кампании 2024 года, но продолжает активно выступать перед сторонниками. Бывший президент США объяснил ранее, что не может однозначно заявить о намерениях баллотироваться в силу ограничений, связанных с финансированием кампании. При этом он говорит сторонникам, что его решение о кампании 2024 года их обрадует, на прошедшем ранее митинге в Аризоне он также обещал «вернуть Белый дом».