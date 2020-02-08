Трамп начал зачистку во власти

Президент США Дональд Трамп решил уволить американского посла в Евросоюзе Гордона Сондланда, который давал показания против него по делу об импичменте. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление посла.

«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Европейском Союзе», — сказал Сондланд.

Ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Александр Виндман. Его называют «ключевым свидетелем» по делу об импичменте.

По словам адвоката Виндмана, его попросили покинуть свою должность за то, что «он сказал правду». Также был уволен его брат-близнец Евгений Виндман.