Toyota начнет производить защитные маски

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor запустит производство защитных масок из-за распространения нового коронавируса. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на Японское общественное телевидение.

Отмечается, что маски будут оснащены прозрачной пластиковой пластиной, защищающей не только ротовую полость, но и все лицо.

Автоконцерн также направит партию масок медучреждениям, которые столкнулись с их нехваткой.

Кроме того, Toyota передаст свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска их продукции, в частности аппаратов ИВЛ.