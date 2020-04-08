Toyota начнет производить защитные маски

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor запустит производство защитных масок из-за распространения нового коронавируса. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на Японское общественное телевидение.

Отмечается, что маски будут оснащены прозрачной пластиковой пластиной, защищающей не только ротовую полость, но и все лицо.

Автоконцерн также направит партию масок медучреждениям, которые столкнулись с их нехваткой.

Кроме того, Toyota передаст свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска их продукции, в частности аппаратов ИВЛ.

| 2020-04-08T01:40:13+00:00 8 апреля 2020, 07:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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