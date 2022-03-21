Магазины электроники в России стали отказываться от продажи товаров в рассрочку. В частности, это перестали делать монобрендовая сеть Apple re:Store и «М. Видео — Эльдорадо», пишет «Известия».

Отказ от рассрочки участники рынка объяснили тем, что стимулировать продажи дорогой бытовой техники и электроники стало затратно из-за повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют.

«Рассрочка — один из вариантов промо, в рамках которого ритейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен», — отметила представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева.

В Роспотребнадзоре заявили, что у продавцов нет обязанности продавать товар в рассрочку или кредит. Но если же такой договор был заключен, то его отмена не предусмотрена законодательно.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рассрочки, возможно, не вернутся в магазины электроники еще несколько лет. В текущей ситуации ни вендоры, ни розничные сети делать ее не могут, так как это приведет к росту цен на технику, не охваченную промоакциями.