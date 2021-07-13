В мае 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном сократился на 411 тысяч долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 179,548 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

«В мае турецкий экспорт в Азербайджан составил 144 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 35,548 миллиона долларов», — сказали в ведомстве.

В январе — мае товарооборот между двумя странами вырос на 292,422 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,2 миллиарда долларов.

«В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 835 миллионов долларов, импорт – 365 миллионов долларов», — сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт — 366 миллионов долларов.