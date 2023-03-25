Торнадо в штате Миссисипи унес жизни по меньшей мере 14 человек. Об этом в субботу сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местные и федеральные власти.

Первое сообщение о торнадо в районе города Силвер-Сити поступило около 20:50 по местному времени. Оттуда торнадо переместился в северо-западную часть штата, оставляя разрушения на своем пути протяженностью более 160,9 км. Как отмечает ABC, ведутся поисково-спасательные работы.

«Мы активизировали медицинскую поддержку, привлекли больше машин скорой помощи и других средств экстренной помощи для пострадавших», — написал губернатор штата Тейт Ривз в Twitter.