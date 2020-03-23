Том Хэнкс рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Актер Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом в Twitter.

Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон был госпитализирован в Австралии десять дней назад, после пару выписали в карантин. «Мы чувствуем себя лучше», — заверил актер.

Он также отметил, что самоизоляция работает. «Ты никому не передаешь вирус, его никто не передает тебе. Звучит разумно», — написал он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.(Газета.Ru)