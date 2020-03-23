Том Хэнкс рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Актер Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом в Twitter.

Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон был госпитализирован в Австралии десять дней назад, после пару выписали в карантин. «Мы чувствуем себя лучше», — заверил актер.

Он также отметил, что самоизоляция работает. «Ты никому не передаешь вирус, его никто не передает тебе. Звучит разумно», — написал он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.(Газета.Ru)

| 2020-03-23T14:29:31+00:00 23 марта 2020, 15:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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