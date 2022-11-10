Сеть кинотеатров «CinemaPlus» с 10 ноября приступила к показу американского супергеройского фильма, созданного студией Marvel – «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда».
Режиссёр Райан Куглер, снявший сиквел, также стал соавтором сценария.
В главных ролях Летишиа Райт, Мартин Фриман иТеноч Уэрта.
«Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» — э
На этот раз в роли главного антагониста выступит атлант Нэмор, который вступит в схватку с Вакандой из-за героини по имени Железное сердце. Последняя займет место Тони Старка и его персонажа Железного человека. А сестра Т’ЧаллыШури возьмет на себя роль Черной пантеры, чтобы защитить свою страну от атлантов. В этом фильме впервые появляется персонаж по имени РириУильямс, которую сыграла Доминик Торн.
Хотим отметить, что фильм показывается на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, фильм «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» можно посмотреть в кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в торговом центре «Deniz Mall» с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.