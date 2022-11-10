Сеть кинотеатров «CinemaPlus» с 10 ноября приступила к показу американского супергеройского фильма, созданного студией Marvel – «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда».

Режиссёр Райан Куглер, снявший сиквел, также стал соавтором сценария.

В главных ролях Летишиа Райт, Мартин Фриман иТеноч Уэрта.

«Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» — э то второй фильм по комиксам Marvel о жизни изолированного африканского народа Ваканды, втайне достигшего невероятного уровня развития. После многих испытаний и потерь они сталкиваются с новой угрозой. Действие фильма разворачивается сразу после событий картины «Мстители: Финал», когда отряд супергероев спасает мир от Таноса.

На этот раз в роли главного антагониста выступит атлант Нэмор, который вступит в схватку с Вакандой из-за героини по имени Железное сердце. Последняя займет место Тони Старка и его персонажа Железного человека. А сестра Т’ЧаллыШури возьмет на себя роль Черной пантеры, чтобы защитить свою страну от атлантов. В этом фильме впервые появляется персонаж по имени РириУильямс, которую сыграла Доминик Торн.

Хотим отметить, что фильм показывается на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, фильм «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» можно посмотреть в кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в торговом центре «Deniz Mall» с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.