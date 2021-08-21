ПЦР-тест на COVID-19 в спортивной деревне в Токио паралимпийского чемпиона, дзюдоиста Рамиля Гасымова оказался положительным.

Как сообщает Report дзюдоист был помещен на карантин и отстранен от соревнований, его повторный тест также был положительным.

По истечении периода карантина Рамиль Гасымов вернется на родину.

Остальные члены команды по дзюдо сдали отрицательные ПЦР-тесты, но из-за тесного контакта с Рамилем Гасымовым они также были помещены на карантин. Члены сборной Азербайджана ежедневно будут сдавать тесты на выявление коронавируса. Им не разрешили присутствовать на церемонии открытия. Среди взятых на карантин 11 дзюдоистов — знаменосец, двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев. По этой причине знаменосцем сборной Азербайджана на церемонии открытия станет чемпион летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине Олохан Мусаев.