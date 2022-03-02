Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил действующую ситуацию в Украине, и заявил о важности достижения договоренности на переговорах с Россией для прекращения боевых действий.

Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что вопрос о признании Казахстаном «Донецких и Луганских народных республик» не стоит.

«Введение казахстанских военнослужащих в Украину в рамках ОДКБ и военного договора с Россией также невозможно», — сказал глава МИД Казахстана.