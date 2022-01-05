Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы, передает РИА Новости.

«Обращение к партнерам по ОДКБ считаю уместным и своевременным», — приводит слова главы государства Sputnik Казахстан.

Происходящее в республике Токаев назвал актом внешней агрессии. По его словам, речь идет об угрозе целостности государства и нападениях на граждан.

Террористы захватывают здания с оружием, нападают на курсантов военных училищ, добавил президент, отметив, что сейчас под Алма-Атой идет бой между террористическими бандами и подразделениями ВДВ.