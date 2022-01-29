Миротворческий контингент ОДКБ в период массовых беспорядков в Казахстане не применял оружие, военные отвечали за охрану стратегических объектов. Об этом в интервью телеканалу «Хабар 24» рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на законность привлечения сил Организации договора о коллективной безопасности, уточнив, что миссия была исполнена в соответствии с договорными документами ОДКБ.

«Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела», – подчеркнул Токаев.

Президент также заверил, что представители правоохранительных органов республики также не применяли в отношении мирных протестующих оружие.

По его словам, некоторые участники прошедших в начале января беспорядков были в наркотическом опьянении.

«Боевики были под воздействием наркотиков, они не чувствовали боли», – отметил он.

Ранее Токаев сообщил, что все этапы январских событий в Казахстане были спланированными.

Напомним, в начале января в Казахстане на фоне повышения цен на газ вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки. Президент республики обратился за помощью к странам-партнерам по ОДКБ, 6 января миротворцы прибыли на территорию республики. Вскоре ситуация стабилизировалась, 19 января по всей стране был снят режим ЧП (aif.ru)