Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, находящимся с визитом в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приезд высокого гостя накануне 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на его плотный график, имеет особое значение и подтверждает приверженность ООН целям устойчивого развития.

Президент отметил, что открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития стало важным шагом для всего региона. Он поблагодарил Генсека и его команду за постоянную поддержку этой инициативы, а также высоко оценил запуск проекта UN80. Казахстан, по его словам, полностью поддерживает реформу ООН и разделяет её приоритеты, оставаясь верным принципам многосторонности, дипломатии и международного сотрудничества.

В свою очередь Антониу Гутерриш поблагодарил за тёплый приём и отметил значимый вклад Казахстана в укрепление глобального диалога и продвижение целей устойчивого развития. Он подчеркнул, что отказ страны от ядерного оружия стал примером для всего мира, а также отметил роль Казахстана как посредника и моста между народами, религиями и культурами.

Стороны обсудили перспективы работы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане, вопросы реформирования Организации, а также ключевые международные и региональные темы.