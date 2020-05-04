Тимошенко получила в США компенсацию за «политические репрессии»

Бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила в США 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) компенсации за «политические репрессии» 2011-2014 годов, сообщается в ее декларации о доходах, опубликованной на сайте Единого государственного реестра деклараций.

В апреле 2011 года бывший тогда генпрокурором Украины Ренат Кузьмин заявил о возбуждении нового уголовного дела о «превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году». Суд в Киеве признал Тимошенко виновной по этому делу и приговорил к семи годам заключения, ее отправили в колонию в Харькове. Тимошенко освободили после госпереворота в 2014 году.