Американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии Tesla планирует поставить в Турцию все свои модели через филиал Tesla Motors в стране.

Совсем недавно глава Tesla Илон Маск назначил Кемаля Гечера, руководившего офисом Lufthansa Airlines в Турции с 2016 года, главой филиала Tesla Motors и увеличил капитал компании в стране на 50 млн турецких лир (3,72 млн долларов), сообщает Sabah.

Компания намерена завершить реструктуризацию и в этом году представить на турецкий рынок четыре модели: Model X, Model Y, Model 3 и Model S.