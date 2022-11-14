Теракт на центральной улице Стамбула Истикляль совершила гражданка Сирии, которая была направлена из сирийского города Кобани и связана с террористической Рабочей партией Курдистана. Об этом говорится в сообщении Управления безопасности Стамбула, проводящего расследование акции насилия. «Задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир на допросе призналась, что является членом PKK», — говорится в сообщении.

По ее словам, приказ на совершение теракта был отдан PKK. Она призналась, что прошла подготовку в качестве офицера специальной разведки террористической организации PKK/PYD/YPG, и что нелегально въехала в Турцию, чтобы совершить теракт. Ранее глава Минюста Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек.

Безусловно, данный чудовищный теракт в очередной раз доказал важность совместной, всем миром, борьбы с международным терроризмом. Братская Турция, увы, не раз уже становилась местом осуществления терактов. Немало турецких граждан, дипломатов из братского государства становились жертвами терактов. В том числе, совершенных армянскими террористами.

Что вовсе неудивительно. Ведь, в 1890 году в Тифлисе прошёл первый съезд наиболее радикальной партии «Дашнакцутюн». Программа партии предусматривала борьбу за » автономию в пределах Оттоманской империи», проще говоря это было требование создать армянское государство на турецких землях. Для этого «Дашнакцутюн» предлагала организацию вооружённых групп, которые должны были бороться за достижение поставленной цели, в том числе и террористическими методами.

И уже вскоре оказалось, что за подавляющим большинством терактов, осуществлённых на Южном Кавказе, стояла партия «Дашнакцутюн», которая к 1903 году приобрела большую популярность среди армянского населения благодаря своей националистической идеологии. Впрочем, и члены армянской социал-демократической партии «Гнчак» также в открытую провозгласили террористические методы «как средство достижения поставленных целей.

В итоге, 14 октября 1903 года они совершили покушение на главнокомандующего российской армией на Кавказе князя Голицына, которого считали ответственным за политику конфискации имущества армянской церкви. Голицын ожидал нападения и носил кольчугу, поэтому был всего лишь ранен. А среди осуществлённых дашнаками терактов было убийство 11 мая 1905 года бомбой, брошенной Дро Канаяном, бакинского губернатора князя Михаила Накашидзе.

Что до терактов в отношении турецких политиков, то 15 марта 1921 года в Берлине убит бывший министр внутренних дел Турции Талаат-паша, который стоял в «черном списке» под № 1,у армянских террористов. Позже, 5 декабря 1921 года в Риме во время конной прогулки убит бывший великий визирь (премьер-министр) в первом кабинете младотурок Саид Халим-паша. Кроме того, 17 апреля 1922 года в Берлине во время семейной прогулки убиты бывший вали Трапезунда Джемал Азми. А 25 июля 1922 года в Тифлисе был убит бывший министр военно-морских сил Турции Джемал-паша.

Прошли десятилетия, но терроризм, как способ достижения своих целей, так и остался главным оружием армянских националистов. Большой резонанс вызвало убийство генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Мехмета Байдура и вице-консула Бахадура Демира, совершённое в Санта-Барбаре в январе 1973 года 77-летним армянским инженером и писателем Гургеном Яникяном. Который так и не расскаялся в совершенном преступлении.

В целом, в 70-80-ые года прошлого века армянскими террористами был предпринят ряд операций против представителей западных стран: нападения на офисы авиакомпаний KLM, «Люфтганза», TWA, а также нападения на граждан государств, удерживающих боевиков АСАЛА в заключении. Область операций: Европа, Ближний Восток, Ливан, Турция, США, Франция, Греция, Швейцария, Испания, Австрия, Великобритания, Италия, Иран, Венгрия.

Но, увы, было немало случаев, когда правительства разных стран откровенно пасовали перед армянскими террористами, отпуская их на свободу раньше срока или и вовсе, несмотря на пожизненный судебный приговор. В частности, год назад произошло такого рода позорное событие. Речь идет об освобождении из-под стражи армянского террориста, члена Армянской АСАЛА Хампига Сасуняна, убившего турецкого консула Кемаля Арыкана в 1982 году в Лос-Анджелесе.

Сасунян был приговорен к пожизненному заключению в 1984 году за убийство турецкого консула. Еще раз — к пожизненному заключению! Но в декабре 2019 года Совет по освобождению заключенных штата принял решение освободить Сасуняна, правда тогда губернатор Гэвин Ньюсом отклонил это решение.Тем не менее, Сасунян был условно-досрочно освобожден в феврале 2021 года решением Верховного суда Лос-Анджелеса.

Как тогда радостно сообщило американское представительство АРФ «Дашнакцутюн», армянский террорист прибыл в РА. «Я рад написать вам из Армении. Спустя примерно 40 лет я имею честь побывать на своей родной земле, пить родную воду, дышать воздухом и чувствовать семейное тепло», — написал Амбик Сасунян. Никакого раскаяния, как видим, он не чувствовал.

И в этом смысле неудивительно, что Турция не принимает соболезнования Соединенных Штатов, принесенные из-за теракта в Стамбуле. Об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает TRT Haber. Действительно, после освобождения Сасуняна, у Турции есть повод для такого демарша. Впрочем, не только освобождение армянского террориста дало повод официальной Анкаре отвергать соболезнования США.

Как известно, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. На улицах Стамбула и Анкары появились вооруженные люди, танки, в небе летали военные самолеты. Это был не первый путч в истории страны, но он был самым кровавым. Более 250 человек погибли. Власти Турции обвинили в организации попытки переворота Фетхуллаха Гюлена, живущего в штате Пенсильвания в США.

“Многие заблуждались, веря, что все военные на нашей стороне. К сожалению, некоторые из них предали свою родину. Ими управляли из Пенсильвании”, – заявил тогда президент Турции Эрдоган после неудавшегося путча. В Турции не раз подчеркивали, что американская сторона должна выдать Гюлена в соответствии с международными соглашениями и договоренностями, достигнутыми между Анкарой и Вашингтоном. Но, в США игнорируют эти законные требования Турции. На этом фоне слова соболезнования от американской стороны, после теракта в Стамбуле, действительно звучат неуместно.