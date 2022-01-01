Число наркозависимых в Афганистане на текущий момент составляет 3,5 млн человек, или около 9% от 39-миллионного афганского населения. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Кабуле заместитель министра здравоохранения Абдул Бари Омар, который был назначен захватившим власть в стране радикальным движем «Талибан».

«3,5 млн человек в стране являются наркозависимыми. Каждый из них ежедневно употребляет наркотические вещества на сумму, достигающую порядка $3», — приводит слова представителя радикалов местный телеканал Tolo News.

По данным ООН, в 2020 году в Афганистане площадь земель, используемых для незаконного культивирования опиумного мака, увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом. Это третий по величине показатель, когда-либо зарегистрированный в стране. По итогам 2020 года, на исламскую республику приходилось 85% общемирового производства опиума, который, помимо прочего, составляет порядка 6-11% ВВП страны. Число наркозависимых среди взрослого населения в Афганистане, согласно данным всемирной организации, на тот момент достигало 2,4 млн человек.

В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в стране, главным источником доходов сформированного ими правительства были производство и контрабанда наркотиков. Несмотря на созданную ими в тот период Высшую комиссию по борьбе с наркотиками, более 96% от всего опиумного мака производилось в Афганистане под юрисдикцией талибов.