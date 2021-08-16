Движение «Талибан» сообщило, что члены движения задержали свыше 60 человек в аэропорту Кабула по подозрению в совершении ограблений, говорится в распространенном заявлении движения.

«В аэропорту Кабула 61 человек, разыскиваемый по подозрению в ограблении, был задержан талибами», — говорится в заявлении.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.