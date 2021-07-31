За последние четыре месяца в Афганистане в результате действий боевиков движения «Талибан» погибли 2 566 мирных граждан.

Как передает «Anadolu» , об этом заявил представитель министерства по делам мира Афганистана Сайед Абдулла Хашими.

Он отметил, что за последние 4 месяца талибы совершили 22 тысячи атак.

По его словам, в результате этих атак ранения получил 3 021 мирный житель, погибли 2 566 человек. Эти мирные граждане стали жертвами терактов, ракетных обстрелов и покушений со стороны талибов, уточнил Хашими.

Представитель ведомства подчеркнул, что рост напряженности в стране приведет к увеличению числа жертв и разрушений.

Хашими сообщил, что из-за атак талибов закрыта 621 школа, тысячи детей лишились возможности получить образование.

Силы безопасности Афганистана продолжают противодействовать атакам талибов, в ходе боевых действий убиты тысячи боевиков движения «Талибан».