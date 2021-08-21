Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» объявило о создании в стране трехстороннего комитета по решению проблем СМИ, сообщает ТАСС.

«В Кабуле был создан трехсторонний комитет для решения проблем средств массовой информации. В него вошли компетентный представитель комиссии по культуре «Исламского эмирата Афганистан», заместитель председателя ассоциации по защите СМИ, а также представитель штаба полиции провинции Кабул», — написал на своей странице в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Ранее сразу несколько афганских журналистов, в основном женщины, объявили о том, что после захвата власти в стране талибами они лишились своих рабочих мест. В частности, телеведущая национальной компании «Радио и телевидение Афганистана» Шабнам Хан Давран сообщила, что радикалы запретили ей даже заходить в офис компании.