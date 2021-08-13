Талибы находятся в 50 километрах от Кабула, рассказал президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Кабуле остаются 22 сотрудника организации, помогающих тысячам местных жителей, в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования.

«Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», — отметил Ло Прести.

Также он уточнил, что работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения еще неясны.

Кроме того, Ло Прести сейчас ищет способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения.

«Но Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу», — сказал он.

По мнению главы Pangea, взятие Кабула является неминуемым, так как наступление «Талибана» «невозможно затормозить».

«Мир прячется за позором военного поражения», — сказал Ло Прести, отметив, что намерен обсудить с правительством Италии вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Афганистана.