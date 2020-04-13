Талибы освободили 20 пленных

Радикальное движение «Талибан» освободило в воскресенье 20 пленных, связанных с официальными властями Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV.

По его информации, группа из 20 человек была передана представителям афганского правительства в районе Шорабак провинции Кандагар. Указывается, что возраст освобожденных — от 16 до 45 лет.

Процесс передачи находившихся в плену у талибов проходил под наблюдением и при посредничестве сотрудников Международного Красного Креста.

Ранее в воскресенье телеканал ToloNews со ссылкой на Национальный совет безопасности Афганистана сообщил, что Кабул освободил третью группу заключенных сторонников движения «Талибан» в соответствии с указом президента страны Ашрафа Гани. Две первые группы вышли на свободу в среду и четверг.