Все тайное становится явным. Азербайджанская пресса и лично автор этих строк неоднократно ставил под сомнение официальные данные армянской стороны о реальном количестве погибших в ходе 44-дневной войны. Напомню, что по данным премьер-министра Армении Никола Пашиняна, погибли около 3250 армянских военнослужащих. «Министерство обороны Нагорного Карабаха» опубликовало списки с именами 2808 погибших солдат.

Но о том, что все это сильно заниженные данные, практически сразу заявили родные и близкие армянских военнослужащих. Они день и ночь проводили акции протеста перед МО РА, пытаясь узнать правду. Им, ясное дело, не отвечали. При этом, официальный Ереван активно манипулировал цифрами. Ведь, немалое число армянских военнослужащих было объявлено «пропавшими без вести». Которые, как утверждала армянская оппозиция, являются на самом деле погибшими.

В свое время источники Politik.am в правительстве РА сообщили, что в настоящее время есть 1400 без вести пропавших и 700 неузнаваемых тел погибших. А зять третьего президента РА Сержа Саргсяна, экс-посол РА в Ватикане, некогда одна из самых влиятельных в Армении фигур, владелец многих СМИ Микаэл Минасян озвучил цифру в 4750 погибших армянских военнослужащих.

Он утверждал, что об этом знают власти проигравшей войну страны, но умышленно умалчивают, отрицают ее, опасаясь потрясений и новых всплесков недовольства. Его, в конечном итоге, избежать не удалось. Рейтинг Никола Пашиняна и возглавляемого им политического движения стремительно падает. В том числе и по причине того, что шокирующая правда о реальных потерях армянской стороны в живой силе становится достоянием широкой общественности.

И вот уже родственники якобы «пропавших без вести военнослужащих перекрыли сегодня, 31 мая, центральную улицу Гераци в Ереване. Они уверяют, что власти долго прятали тела погибших в холодильниках во избежание лишнего шума. «Более 200 тел тайно хранилось в разных местах, в том числе в холодильниках для фруктов, как, например, в Арташате. Тела наших детей только сейчас передают родным», — сказал один из участников акции Арсен Гукасян, отец одного из пропавших без вести.

Он призвал родственников всех пропавших без вести присоединиться к ним в знак протеста. «В ходе поисковых операций в «Арцахе» (кавычки наши- А.Г.) было обнаружено меньше тел погибших, чем попавших в морг. Это значит, что власти не хотят обнародовать истинное число погибших», — сказал Гукасян журналистам. По его словам, участники акции требуют создать госкомиссию, в которую войдут также родные военных.

Судя по всему, эта история будет иметь продолжение. И ею, конечно же, попытаются воспользоваться политические оппоненты Никола Пашиняна. В первую очередь, это члены пресловутого «карабахского клана» — второй президент РА Роберт Кочарян и третий глава армянского государства Серж Саргсян. Они вряд ли упустят возможность «перевести стрелки». Ведь, в армянском обществе звучат и обвинения в их адрес тоже.

Их обвиняют в том, что они десятилетиями грабили Карабах, превратившись в долларовых миллиардеров и в том, что десятилетиями же армянскому обществу вешалась на уши лапша про «непобедимость» армянской армии и «непроходимость» защитных рубежей. В РА интересуются, куда делись сотни миллионов долларов, что были собраны диаспорой для закупки современного оружия? Нет на все это ответов у Кочаряна и Саргсяна.

Но есть у них желание представить дело таким образом, будто в поражении в 44-дневной войне виноват только Пашинян. Совершенно очевидно, что это ложь и манипуляция. Правдой же является то, что тот же Саргсян также является пораженцем. Он проиграл четырехдневную апрельскую войну 2016 года. Он скрывал масштабы поражения и число погибших.

То есть, говоря попросту и без обиняков, поражение Армении в нынешней войне было делом предрешенным. Вне зависимости от того, кто бы сидел в премьерском кресле. Как нет и разницы в том, кто дальше будет в нем сидеть. Развитие региона будет идти по сценарию, в котором РА отведена роль страны, вынужденной со всем соглашаться. Иного выхода у нее просто нет. И это тоже то тайное, что теперь стало явным.