Таджикистан готов к любому развитию ситуации на границе с Афганистаном, однако в настоящий момент она спокойная и находится под контролем. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в силовых структурах, комментируя слова Кари Фасихуддина Фитрата, которого движение «Талибан» назначило на должность главы Генштаба.

«Таджикские военные готовы к развитию любого сценария на границе с Афганистаном», — сообщил он. При этом собеседник добавил, что ситуация на таджикско-афганской границе находится под контролем, а ее эскалация вряд ли будет допущена. Собеседник также отметил, что в случае угрозы таджикская сторона примет ответные меры. По его мнению, информация афганского командира, скорее всего, носит провокационный характер.

Ранее в СМИ появились слова Фитрата о переброске подразделений талибов на северо-восток Афганистана «для защиты границ». При этом он не назвал страну, от которой, по его мнению, может исходить угроза.