Свыше 2,8 тыс. ракет было выпущено по Израилю с начала обстрелов

Радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильской территории более 2,8 тыс. ракет, сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатана Конрикуса.

В ходе онлайн-брифинга он отметил, что 430 ракет упали на палестинской территории, причинив ущерб и приведя к жертвам.

Израильская армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе Газа, в том числе заводы по производству ракет, склады и подземные тоннельные комплексы ХАМАС.

Между тем в ЦАХАЛ считают, что до перемирия ещё далеко. Такое мнение в интервью порталу Ynet высказал официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман.

«Нас впечатляет то, чего достигла наша армия. Но мы только в середине пути», — подчеркнул он.

Зильберман также отметил, что израильские военные с первого дня наносили удары по самым высокопоставленным представителям радикалов в Газе.

Напомним, взаимные обстрелы между палестинскими радикалами и израильской армией продолжаются с 10 мая. По последним данным, их жертвами стали не менее 10 жителей Израиля и почти 140 палестинцев, в том числе около 40 детей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом заявил, что израильская сторона делает всё возможное, чтобы «не причинить вреда непричастным к конфликту» (aif.ru)