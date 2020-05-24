Свыше 178 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Германии

В Германии положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получил за сутки 431 человек.

Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха, передает Газета.Ру.

Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии поднялось до 178 281 гражданина.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стал 31 пациент. Общее число летальных исходов возросло до 8 247 умерших.

Больше всего случаев заражения выявлено в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии, где находятся 46 206 и 37 223 пациента соответственно. Кроме того, 34 399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Баден-Вюртемберге.