Свой новый фильм Зия Шихлинский посвятил газахским коврам

Заслуженный деятель искусств, известный кинорежиссер Зия Шихлинский работает над документальным фильмом под названием «Газахские ковры», сообщил Trend Life сам режиссер.

«Азербайджанское ковровое искусство известно и ценится в мире. Прекрасные азербайджанские ковры и ковровые изделия украшают крупнейшие музеи мира. Идея снять фильм у меня зародилась после того, как покойный ученый-искусствовед Расим Эфендиев показал мне книгу «Газахские ковры», изданную в 1971 году в США. Ее автор ковровед Рауль Шебул. Издание еще раз демонстрирует интерес к азербайджанским коврам за рубежом», — рассказал Шихлинский.

Зия Шихлинский также подчеркнул, что в произведении известного американского писателя, автора детективных романов Рекс Стаут «Окончательное решение» упоминаются газахские ковры.

По словам режиссера, в столице Азербайджана съемки фильма уже завершены, и сейчас предстоят локальные съемки в Газахе. В фильме под музыку азербайджанских и европейских классиков будут показаны газахские ковры из музеев, частных коллекций.