Сухогруз «Омский-117», следовавший в иранский порт Амирабад с грузом зерна, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщает глава МЧС по Астраханской области в субботу.

«В оперативную дежурную смену от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 60,2 км канала (Икрянинский район, в районе села Вахромеево), сел на мель сухогруз «Омский-117″, груз — ячмень. Маршрут следования: порт Астрахань — порт Амирабад (Исламская Республика Иран)», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что судовой экипаж — 13 человек, пострадавших нет, есть запас еды и воды на 10 суток. Судно не получило пробоин, загрязнений акватории нет.

Судовой ход для движения судов не перекрыт.

К сухогрузу идут буксиры «Урал» и «ОТ-2080».