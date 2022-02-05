Авиарейсы между Арменией и Турцией уже открыты. Плюс, армянский премьер Никол Пашинян на днях заявил, что близок день, когда откроются, и железнодорожные коммуникации между Азербайджаном и Арменией. Да, получается, что отношения между Азербайджаном и Арменией, между Турцией и Арменией постепенно налаживаются.

Но в эти дни внимание политических наблюдателей в основном приковано к другим событиям в Армении. Всех интересует, кто же станет следующим президентом страны?

Напомним, что на днях президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, мотивируя это тем, что он фактически не имеет никаких рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Заметим, что «рычаги влияния на внешнюю и внутреннюю политику страны» определяются конституционным статусом президента. Армен Саркисян об этом должен был подумать тогда, когда дал согласие стать президентом еще при Серже Саргсяне.

А так после смены власти в Армении отставка Саркисяна постоянно была на политической повестке дня. Сперва ходили слухи о том, что его заменит бывший президент Армении Левон Тер-Петросян. Но эти слухи не подтвердились. Несмотря на это новая власть Армении продолжала довольно ревниво относиться к Армену Саркисяну, считая его не своим человеком, даже ставленником и кадром бывшего президента Сержа Саргсяна, хотя после известных революционных событий в Армении Саркисяну удалось удержаться на своем посту, показав, что он является независимым политиком. Но революционный политический лагерь до последних дней не считал его своим кадром. Думается, что именно это обстоятельство привело к отставке Армена Саркисяна.

Следующим президентом, наверное, станет кто–то из кадров Пашиняна, что выступит дополнительным стабилизирующим фактором в армянской политике. Чувствуется, что Н.Пашинян стремится выполнять решения последних послевоенных договоров. Идут переговоры между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией. Конечно, проблемы остаются, процесс носит зигзагообразный характер: Пашинян стремится к миру, а армянский католикос призывает армян быть готовыми к третьей войне! Неспокойно ведут себя Кочаряны и Саргсяны, не говоря уж о карабахских сепаратистах…

Но определенная доля оптимизма есть, и она вселяет надежду, что в этом году удастся существенно продвинуться в мирном процессе.

Прогнозы таковы, что мирный договор в этом году подписать не удастся. Хотя мы не разделяем подобные прогнозы. В принципе, основные детали будущего договора уже согласованы в послевоенных соглашениях между Азербайджаном и Арменией. За год их можно уточнить и расширить.

Мы с оптимизмом смотрим на переговоры между Анкарой и Ереваном. Определенное продвижение тут уже имеется – мы напомнили об открытии авиационных рейсов между двумя странами. Главным и обнадеживающим является такое обстоятельство, что народ, простые люди поддерживают эти инициативы. «Пусть прошлое останется в прошлом» — так говорят опрошенные люди.

Сейчас на постсоветском пространстве идут весьма сложные процессы. Соответствующие выводы из этого должны сделать и армяне, если конечно, им дороги государственная независимость и суверенитет.

Опыт прошлого столетия показывает, что страны Южного Кавказа могут только сообща беречь и сохранять свою независимость. Если они будут вести себя так, как в известной басне Крылова, тогда от этого проиграют все три республики.

Судьба предоставила им второй шанс, чтобы стать свободными. Так случается не всегда, такой шанс дается раз в столетии, поэтому надо ценить и беречь его…