Суд приговорил к 13 годам дочь первого президента Узбекистана

Суд в Ташкенте приговорил дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову к 13 годам по новым обвинениям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны.

Как отмечается, суд признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлениях.

Ее приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы.

Согласно нормам уголовного законодательства Узбекистана и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года.