Суд приговорил к 13 годам дочь первого президента Узбекистана

Суд в Ташкенте приговорил дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову к 13 годам по новым обвинениям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны.

Как отмечается, суд признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлениях.

Ее приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы.

Согласно нормам уголовного законодательства Узбекистана и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года.

| 2020-03-18T14:14:23+00:00 18 марта 2020, 17:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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