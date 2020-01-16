Структура ЦБ Азербайджана изменилась

В Центробанке Азербайджана произведены структурные изменения в связи с ликвидацией Палаты по надзору за финансовыми рынками и передачей регулятору ее полномочий, сообщает ЦБА.

В рамках реорганизации структуры ликвидированы департамент рыночных операций, возглавляемый Али Ахмедовым, департамент экономического анализа, возглавляемый Шаигом Адыгезаловым, департамент управления рисками, возглавляемый Тогрулом Алиевым, и отдел закупок, возглавляемый Намигом Ягублу.

В ЦБА созданы департамент надзора за деятельностью кредитных организаций, возглавляемый Фуадом Исаевым, департамент операций финансового рынка, возглавляемый Эльрадом Сейдиевым, департамент надзора за страховой деятельностью, возглавляемый Вусалом Гурбановым, департамент управления валютными ресурсами, возглавляемый Тарланом Расуловым, отдел лицензирования, возглавляемый Эльнуром Аллахвердиевым, отдел финансового мониторинга под руководством Заура Гаджилы.

Департамент стратегического управления, возглавляемый Арифом Ширалиевым, переименован в департамент корпоративного управления, а общий отдел, возглавляемый Элизбаром Азимовым, стал секретариатом.

Остальные 14 департаментов (международное сотрудничество и коммуникации, внутренний аудит, право, информационные технологии, человеческие ресурсы, администрирование, финансовый менеджмент, наличные средства, платежные системы и расчеты, денежно-кредитная политика, статистика, исследования, безопасность, казначейство) оставили без изменений.