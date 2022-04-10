Два человека погибли и еще около 10 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рейпидс в американском штате Айова.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.

«Полиция Сидар-Рейпидса расследует стрельбу в ночном клубе Taboo…, которая произошла в 1.27 (10.27 по Баку — ред.) в воскресенье, 10 апреля 2022 года. Подтверждено, что два человека погибли, еще около 10 получили ранения и получают медицинскую помощь в нескольких местных больницах», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте полиции в Facebook.

Полиция сообщила, что опрашивает свидетелей, на месте стрельбы работают следователи.