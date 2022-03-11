Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова, отошедшие СССР после Второй мировой войны, принадлежат Японии. Как пишет Yomiuri Shimbun, об этом он сказал на заседании парламентского комитета.

В частности, отвечая на вопрос о Курилах, Кисида заявил, что это исконные территории Японии, на которые распространяется суверенитет Японии.

Издание отмечает, что правительство «было вынуждено скорректировать курс своей антироссийской политики после вторжения в Украину российских войск и в связи с тем, что переговоры по мирному договору, в том числе по вопросу о северных территориях между Японией и Россией, зашли в тупик».

Yomiuri Shimbun уточняет, что предыдущее правительство во главе с Синдзо Абэ избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией.

То есть, получается, только теперь в Японии осознали, что миром вернуть им свои острова не удастся? О чем же сигнализирует премьер Кисида этим заявлением? О том, что Япония уже понимает истинный потенциал российской армии и теперь готова отвоевывать свои земли у РФ? Или он хочет сказать что-то другое?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Айдар Амребаев, политический аналитик (Казахстан):

— Я думаю, что данный прецедент является следствием складывающейся ныне ситуации в мире в целом и, в частности, вокруг войны России в Украине, ее хода и значения для всего мирового процесса. К примеру, стремление российского руководства к изменению сложившегося международного порядка по части «перекраивания границ», пересмотра характера и содержания отношений между сопредельными с Россией странами и народами — достаточно опасный тренд во внешней политике этой страны. Он может и уже отражается самым негативным образом, прежде всего, на самой России и ее населении. Вспомним хотя бы известные тезисы президента Путина о так называемых «подарках» в виде территорий якобы переданных ряду новых независимых республик, и реваншистских устремлениях и политике по «насильственному восстановлению» былого «величия России…

Думаю, что заявление японского премьера в этом ряду, на фоне крайне неудачной стратегии России в отношении некогда «братских народов», является показательным. А если вспомнить, что у целого ряда стран есть неразрешенные, в том числе, территориальные споры с РФ, то ситуация для Кремля складывается весьма опасная. Факт международной изоляции России может стать лишь «первым шагом» на пути к пересмотру мирового порядка, кстати говоря, инициированным нынешним руководством России. Страна, превращающаяся в международного изгоя, фактически отброшенная в экономическом отношении в разряд failed states, будет становиться объектом не только международных санкций, но и претензий со стороны отдельных развитых «игроков», в том числе территориальных притязаний.

Ровшан Ибрагимов политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея):

— Япония после завершения Второй Мировой войны так и не заключила мирного договора с Россией (первоначально с СССР), и 4 острова Курильского архипелага до сих пор остаются вопросом разногласий между этими странами. Конечно же, Япония не собирается воевать с Россией. Кроме того, после Второй Мировой войны японцы не имеют права создавать серьезный потенциал военной мощи – согласно ограничениям, которые были наложены на них именно по результатам международных договоров 1945 года. Поэтому, конечно же, Япония ни в коем случае не намеревается начинать войну против России с целью возвращения своих островов.

Здесь разговор идет только о том, что, возможно, с их стороны ранее были предложены какие-то компромиссы, а теперь, в свете последних событий, они пересматриваются.

Иными словами, ни одно правительство Японии никогда не отказывалось от данных островов, и именно этот момент оставался основой для разногласий с Россией, причиной того, что до сих пор между ними нет мирного договора.