Сторонники Михаила Саакашвили провели в субботу у головного офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси акцию солидарности с бывшим президентом Грузии, передает Интерфак.

Участники акции потребовали от властей освобождения Саакашвили из заключения в связи с обнаруженными у него тяжелыми заболеваниями, которые несовместимы с отбыванием тюремного наказания.

«Врачи утверждают, что Саакашвили необходимо немедленно направить на лечение за границу, так как промедление может привести к его смерти», — сказал журналистам лидер основанной Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия.

Он отметил, что сегодняшняя акция не носит политического характера и направлена исключительно на поддержку Саакашвили.

Ранее сообщалось, что медики независимого центра «Эмпатия» составили заключение о состоянии здоровья экс-президента Грузии, в котором указали на 10 серьезных заболеваний, которые могут привести, в том числе, к его смерти.