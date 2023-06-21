Боестолкновения между вооруженными силами Судана и противостоящей им группировкой Силы быстрого реагирования (СБР) возобновились в среду сразу после окончания трехдневного прекращения огня, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам жителей Хартума, в среду столкновения начались рано утром, они были сосредоточены вокруг штаб-квартиры разведслужб близ международного аэропорта Хартума. Также беспорядочные столкновения возникали и в других районах столицы. Бои также шли в районе города Омдурман.

Очередное перемирие начало действовать 18 июня и продлилось до среды. Оно было заключено при посредничестве Саудовской Аравии и США.