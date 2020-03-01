Стоил ли Идлиб дружбы Эрдогана?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган словами не бросается. Данный им срок правительству Сирии для отвода войск от Идлиба истек 29 февраля. И сегодня, 1 марта, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар официально объявил о проведении военной операции «Весенний щит» в Сирии. Полномасштабная операция Турции в Сирии против правительственных войск последовала в ответ, как заявил Акар, на «подлый» авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих.

В результате массированных обстрелов турецких Вооруженных сил войска Башара Асада несут огромные потери, как в живой силе, так и в технике. По словам главы Минобороны Турции, с начала операции уничтожены беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки, 3 системы ПВО, нейтрализованы 2212 военнослужащих сирийского режима, а днем в воскресенье поступило сообщение о том, что сбиты два сирийских истребителя Су-24. Турция задействовала в ходе операции дроны и тяжелую артиллерию. Оказывающая ранее наступлению сирийских войск на Идлиб поддержку с воздуха российская авиация притихла. Без помощи русских сирийские правительственные войска бегут, уступая занятые ими населенные пункты оппозиции. К утру воскресенья оппозиция отбила почти 30 городов, которые еще недавно находились под контролем официального Дамаска. А ведь Турция еще не ввела в действие истребители F-16, коих у нее 250 единиц. Атакованы важные военные объекты Асада в Алеппо – аэропорт и завод по производству бочковых бомб, которые годами сбрасывались на головы мирных жителей.

Хулуси Акар сегодня заверил: «Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары на любые атаки по расположению войск, в частности в районе наблюдательных пунктов. В этом не может быть никаких сомнений!», и выразил надежду, что Россия задействует все рычаги влияния на режим Башара Асада для прекращения атак и отвода сил правительственных сил за пределы зоны, обозначенной сочинскими договоренностями. При этом Акар повторил: несмотря на то, что удары по турецким позициям были нанесены вопреки координации действий с российской стороной и указанию мест дислокации частей ВС Турции, «у нас нет намерения противостоять России».

И вероятно, в Москве Анкару услышали. По факту, после 27 февраля сообщений об участии ВКС сил России на стороне сирийского режима нет. Похоже, Эрдогану удалось убедить главу России Владимира Путина не вмешиваться и оставить его «один на один» с Асадом. Тем более, что у Москвы в этой ситуации «рыльце в пышку». Ведь очевидно, что в данном случае права турецкая сторона, считает российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. «Если бы, как заявляет Минобороны РФ, турецкие военные «находились в боевых порядках террористических формирований» и не передали Центру примирения сторон на авиабазе Хмеймим свои координаты, тогда были бы раненые и убитые турецкие и сирийские граждане, но были-то одни турки. Кроме того, турецкие военные передвигались по шоссе плотной колонной и, очевидно, не были развернуты ни в какой «боевой порядок» — ни вместе с «террористами», ни сами по себе. Были бы развернуты и рассредоточены в «боевой порядок» — не было бы таких потерь», уверен российский военный эксперт.

Турецкий президент и турецкое общество такое вероломство прощать не намерены, Эрдоган несет ответственность перед своей нацией и отступать не собирается. Он считает проведение военной операции у своих границ обоснованной, поскольку его армия находится в Сирии «по приглашению сирийского народа». Кстати, в отличие от российской, которую пригласил сирийский правитель для защиты своего режима. В публикации в Twitter Эрдоган пообещал наносить «сокрушительные удары» в ответ на гибель каждого турецкого военнослужащего и заверил, что Турция «не забудет также ни об одном предательстве». Кого имел в виду турецкий лидер понятно и без слов. Эрдоган провел параллели с событиями начала прошлого века и сравнил нынешние процессы в регионе по своим масштабам и последствиям с периодом национально-освободительной борьбы под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. Турецкий лидер назвал процессы в регионе судьбоносными, подчеркнув, что «имеет место историческая борьба за сегодняшний и завтрашний день Турции», и пообещал «преподать исторический урок всем, кто полагает, что сможет загнать Турцию в тупик».

Заявления весьма категоричные и угрожающие. Турецкий лидер бросил вызов поддерживающей сирийский режим России, поставив конкретный вопрос Владимиру Путину. «… я спросил у Путина, какие у вас цели в Сирии? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом президента Сирии Башара Асада», – заявил Эрдоган после телефонного разговора с Путиным в пятницу.

Между тем, Турцию поддержали НАТО, ЕС, ООН, ведущие европейские страны и США. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем CVN 69 «Эйзенхауэр» сегодня уже вошла в Средиземное море, пройдя пролив Гибралтар. На борту корабля размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet. Корабль сопровождают ракетные крейсеры CG-56 «Сан Джасинто» и CG 72 «Велла Галф», в группе следуют эсминцы DDG-103 «Тракстан», DDG-95 «Джеймс Е. Уильямс» DDG 55 «Стаут».

Это уже похоже на войну, но ее пока еще Турция ведет в одиночку и только против сирийского режима. Задача Анкары защитить себя от очередного потока сирийских мигрантов, сотни тысяч которых столпились у ее границ. Вчера уже Турция пропустила часть беженцев, следующих в Европу, что вызвало серьезную тревогу на Западе. Эрдогану удалось добиться внимания европейских лидеров к проблеме и вынудить Путина к двусторонней встрече, которая состоится 5 марта в Москве. Безучастным к ситуации не остался и отстранившийся в последнее время Иран, предложив встречу турецкой, иранской и сирийской сторон без участия России.

Налицо конфронтация с Россией, которую турки обвиняют в предательстве. Сегодня в Турции был задержан главный редактор российского агенства Sputnik Махир Бозтепе и еще трое его сотрудников – граждан Турции, которых обвиняют в призывах к сепаратизму в материале под заголовком «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Обстановка накалена до предела. Россия и Турция могут вновь серьезно рассориться. Стоил ли Париж мессы? Зачем было Москве устраивать провокацию с обстрелом турецкой колонны и вызывать огонь на себя? Ведь такого труда, времени и денег стоило выведение Турции из-под крыла НАТО. Строительство АЭС «А’ккую», подводных газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», поставка ЗРК С-400 в кредит – все эти дорогущие проекты для России были убыточными, но политически мотивированными. А теперь, как считает Фельгенгауэр, Москва попалась на намеренную провокацию режима Башара Асада, «который давно пытается втянуть РФ в прямую конфронтацию с Турцией», причем «с соучастием российских официальных лиц и командных структур».

В этой ситуации Эрдоган оказался в выигрышной ситуации, Дамаск и Москва предоставили ему козырную карту, используя которую он может, наконец, развязать Идлибский узел в свою пользу – отогнать сирийскую армию и создать там зону дээскалации. А Путину остается думать, как спасти лицо и не потерять дружбу Эрдогана.