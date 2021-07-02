Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространили совместное заявление.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится:

«В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране.

Учёный Медицинский Совет Министерства здравоохранения, основываясь на результаты последних научных исследований и опыта вакцинации в ряде стран, принял следующие решения:

1. Срок действия «Иммунного сертификата» будет продлен на 6 месяцев, если переболевшие ковидом и зарегистрированные граждане, через 6 месяцев после выздоровления получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджанской Республике;

2. Срок действия «Сертификата о вакцинации» будет продлен на 6 месяцев, если вакцинированные граждане, в соответствии с медицинскими показателями, через 6 месяцев после приема второй дозы получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджанской Республике.

Для этого вышеуказанным гражданам следует записаться в онлайн-очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/.

Структуры здравоохранения Азербайджанской Республики внимательно изучают опыт передовых стран в области вакцинации, и при наличии положительного результата научных инноваций, связанных с COVID-19, эти нововведения будут добавлены в «Стратегию вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы».