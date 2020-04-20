Стали известны нерабочие праздничные дни в мае

Стали известны нерабочие праздничные дни в мае текущего года.

9 Мая в стране будет отмечаться День победы над фашизмом, 24 и 25 мая — праздник Рамазан, 28 Мая — День Республики.

В связи с тем, что 9 мая приходится на субботу, 11 мая также будет нерабочим днем. 24 мая также приходится на воскресенье, следовательно, нерабочим днем будет считаться и 26 мая.

Отметим, что 18 апреля Кабмин принял решение о продлении примененного в стране особого карантинного режима до 00:00 часов 4 мая 2020 года. В связи с этим приостановлены въезд и выезд наземного и воздушного транспорта, за исключением грузоперевозок, а также занятия во всех учебных заведениях страны.

| 2020-04-20T16:11:18+00:00 20 апреля 2020, 18:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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