Обнародованы дни каникул в 2021-2022 учебном году в Азербайджане.

Как сообщает АПА, в приказе министра образования Эмина Амруллаева «Об утверждении учебных планов общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год» указано, что занятия в общеобразовательных учебных заведениях начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня.

Учебный год делится на два полугодия. Первое полугодие – 15 сентября-26 января, второе полугодие – 1 февраля-14 июня.

Установлены следующие каникулы в период учебного года: осенние каникулы – 5 дней (16-20 ноября); зимние каникулы – 5 дней (27-31 января). Для учащихся начальных классов определены дополнительно 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).