США выделят $1,3 млн для борьбы с коронавирусом в Республике Беларусь

США профинансируют программы здравоохранения Республики Беларусь на $1,3 млн для предотвращения распространения COVID-19, сообщили 27 марта в Госдепартаменте США.

Выделенные средства, как отметили в ведомстве, будут направлены на расширение лабораторных систем и эпидемиологического надзора с целью более эффективного выявления случаев заражения COVID-19.

Помощь Белоруссии предоставляется наряду с другими пожертвованиями США на сумму в $274 млн для борьбы с коронавирусом в десятках стран мира. Среди них страны Африки, Европы, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также организации и агентства, подконтрольные ООН.

Ранее стало известно, что США с 3 апреля также начнут предоставлять Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 28 марта в Белоруссии зарегистрировано 94 случая заболевания коронавирусом, о летальных исходах не сообщалось.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс (aif.ru)