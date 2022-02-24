США ввели повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы «Роснефти» Игоря Сечина и секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Агентство напоминает, что Иванов и Сечин находятся под санкциями США с 2014 года, Патрушев – с 2018-го.

Помимо этого, под санкции попали сыновья чиновников — президент АК «Алроса», член правления «Газпромбанка» Сергей Иванов, Андрей Патрушев и Иван Сечин.