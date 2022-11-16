Министерство финансов США ввело санкционные ограничения против шести высокопоставленных сотрудников Иранской телерадиовещательной корпорации ИРИБ за «кампании подавления и цензуры» во время освещения общенациональных протестов в исламской республике. Соответствующее заявление размещено в среду на сайте ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против шестерых высокопоставленных сотрудников Иранской телерадиовещательной корпорации ИРИБ, которая транслировала сотни признаний иностранцев и иранцев, имеющих двойное гражданство, — говорится в документе. — ИРИБ и его дочерние компании действуют не как объективные средства массовой информации, а скорее как важнейший инструмент в кампании массового подавления и цензуры, проводимой иранским правительством против собственного народа. ИРИБ подготовил и недавно транслировал по телевидению интервью с людьми, которых заставили признаться в том, что их родственники не были убиты иранскими властями во время общенациональных протестов, а погибли по случайным, не связанным между собой причинам».