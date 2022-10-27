США ускорили размещение на базах НАТО в Европе своих модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12, которые заменят устаревший запасы.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на дипломатическую телеграмму США и два источника.

Поставить B61-12 в Европу ранее планировали не раньше весны 2023 года, но сроки сместили на декабрь этого года.

В документе говорится, что в ходе встреч 15 союзников по НАТО выразили обеспокоенность тем, что альянс «не должен поддаваться на ядерный шантаж Путина».

«Учитывая растущий объем и масштаб ядерной риторики России, часть союзников запросила продолжение консультаций в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательный обмен сообщениями», — добавляется в депеше.

В комментарии журналистам в Пентагоне объяснили, что модернизация B61 ведется уже много лет и никак не связана с последними событиями в Украине.